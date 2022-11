Qatar 2022: «On va pulvériser la Croatie» - John Herdman

DOHA, Qatar | John Herdman n’a pas dit son dernier mot. En fait, il ne fait que commencer. L’entraîneur du Canada a même été très clair quant à son plan pour le prochain match.

« J’ai dit aux gars qu’ils avaient leur place ici [au Mondial] et qu’on va pulvériser la Croatie [dimanche], c’est aussi simple que ça. C’est notre prochaine mission », a-t-il lancé après la défaite de 1 à 0 face à la Belgique mercredi.

Ça ne pourrait pas être plus clair. Et Alphonso Davies, qui a raté un tir de pénalité mercredi est tout aussi déterminé.

« On va se battre jusqu’au bout », a-t-il insisté, devant les caméras de télévision.

Impressionné

Dans les jours qui ont précédé l’affrontement, le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez a lancé beaucoup de fleurs au Canada.

C’était sans doute par politesse, mais après la performance offerte par les gars en blanc et rouge mercredi, il a paru sincèrement impressionné.

« Le Canada a beaucoup de vitesse et nous aurions dû être meilleurs. Notre expérience et la qualité de notre gardien nous ont permis de gagner, a-t-il analysé.

« Le Canada a été meilleur que nous, mais, en fin de compte, la victoire est plus importante que de bien jouer. Nous devons être réalistes : contre une plus grosse équipe, nous aurions perdu ce match », a poursuivi Martinez.

Pas fini

Les choses se compliquent donc pour le Canada, qui doit pratiquement gagner ses deux prochains duels s’il veut poursuivre sa route en huitièmes de finale.

« La phase de groupe est loin d’être terminée si on tient compte du résultat entre la Croatie et le Maroc [0 à 0] », a insisté Herdman.

Celui-ci a puisé dans son expérience avec l’équipe nationale féminine pour tenter de relativiser les choses et de rassurer tout le monde.

« On a une autre chance. J’ai perdu mon premier match à Londres en 2012 et, quelques jours plus tard, nous avons remporté notre première médaille olympique depuis 1936.

« Nous avons offert une grande performance et nous aurions dû obtenir les trois points. Je suis fier de cette performance, nous avons rendu nos fans fiers et nous avons montré que nous avons notre place ici. »

Meilleur sort

Le défenseur central Steven Vitoria estime que l’équipe aurait dû connaître un meilleur sort qu’une défaite à la suite de la soirée qu’elle a connue.

« Il est juste de dire qu’on méritait mieux. On est sur la bonne voie. Si on continue de jouer comme ça, on va être près de la victoire. Mais on ne veut pas bien jouer et perdre, on veut bien jouer et gagner. »

Vitoria concède que le but de la Belgique a été dur à digérer, puisqu’il est survenu contre le cours du jeu et en fin de demie.

« C’est dur à prendre, mais on sait qu’à ce niveau, il faut saisir nos chances parce qu’on va leur donner une demi-chance et ils vont en profiter. C’était un bon ballon, notre ligne défensive était haute et ils en ont profité. »

À ses yeux, il ne faut pas s’inquiéter du manque de finition des Canadiens. Vitoria croit que ses coéquipiers et lui doivent continuer d’offrir le même genre d’effort offensif.

« L’important est de créer des opportunités contre une équipe de classe mondiale. En continuant de pousser, ça va venir de façon naturelle. »