Salon du livre de Montréal: 7 activités pour les ados

Le Salon du livre de Montréal se tient au Palais des congrès jusqu’à dimanche et plusieurs rencontres d’auteurs, activités et zones spéciales ont été imaginées juste pour les lecteurs adolescents et jeunes adultes. Voici sept activités qui prouvent que la littérature jeunesse est en plein essor.

L’Espace Lis-moi MTL

Photo courtoisie

C’est le kiosque 1705 qui héberge cette année L’Espace Lis-moi MTL. Il comporte 14 zones et de nombreuses activités pensées pour les ados. Parmi ceux-ci : des romans à découvrir confortablement assis sur des beans bags, un tic-tac-toe des savoirs inutiles, des boîtes renfermant des extraits de romans surprenants, une zone coup de cœur, un frigo de poésie et des auteurs et autrices jeunesse à rencontrer dont Patrick Isabelle, l’auteur derrière la saga Anna Caritas.

► Le 24 novembre à 11 h

Une première fois pour tout

Photo courtoisie, Guillaume Bell

Les auteurs Jonathan Bécotte (photo) et Alexandra Larochelle discuteront avec les jeunes de 14 à 17 ans d’un thème tout simple, mais si important et enrichissant : les premières fois. Premier amour, premier baiser, première amitié, premier chagrin, première expérience sexuelle : ils sont là pour aider les jeunes à voir plus clair dans tout cela.

► Sur la scène Desjardins le 25 novembre à 13 h 30

Parler de création littéraire

Photo courtoisie, Québec-Amérique

Amélie Dumoulin est écrivaine, écrit des romans pour adultes comme pour ados, collabore à l’écriture de spectacles avec diverses compagnies de théâtre ; bref, Amélie Dumoulin en a long à dire sur le métier de la création.

► Elle sera au kiosque 1705 le vendredi 25 novembre à 10 h pour parler du thème « Lire de la littérature ado ».

Rencontre de Jessyca David

Photo tirée du site Linkedin

Votre ado rêve de rencontrer la tiktokeuse et autrice québécoise Jessica David ? Elle sera présente au Salon dimanche pour dédicacer son roman à succès La note brisée. Très suivie sur Booktok, où elle partage ses coups de cœur littéraires, elle rejoint hebdomadairement des centaines de milliers d’utilisateurs.

► Le 27 novembre à 14 h

Rencontres d’auteurs

Photo d'archives, Dominique Scali

Rencontrez une foule de populaires auteurs jeunesse, dont Patrick Isabelle, Marilou Addison, le prolifique Pierre-Alexandre Bonin, l’humoriste Émilie Ouellette (L’après..., Fab), Pierre-Yves Villeneuve (la série Gamer), Audrey Archambault [Photo] (Sarah-Lou, CSI Ruelle, Éléalix), Sophie Vaillancourt (Branché sur toi : un boys love) et plusieurs autres...

► Tout au long du Salon.

La Zone Manga

Photo courtoisie

Tout nouveau cette année : une zone entièrement dédiée à la culture manga et au Japon a été créée, en collaboration avec la librairie spécialisée O-Taku. Des activités (entrevues, activités guidées ou en libre-service, lectures) sont proposées chaque jour afin de découvrir ce fascinant univers.

La brigade de liseurs publics

Photo courtoisie

Parmi les projets surprenants imaginés pour surprendre les jeunes au Salon du livre, on compte la brigade des liseurs publics, qui offre des lectures spontanées aux adolescents qui semblent s’ennuyer ou qui pourraient être plantés devant leur écran... ! Le livre leur sera ensuite offert.

♦ Le Salon du livre de Montréal se tient au palais des congrès jusqu’à dimanche : https://www.salondulivredemontreal.com/. C’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, 8 $ pour les étudiants de 12 ans et +.