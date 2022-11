Thanksgiving : cinq nouveautés à voir au cinéma

Comme à chaque année, les grands studios hollywoodiens profitent du long weekend de la fête du Thanksgiving américain pour lancer plusieurs de leurs films les plus attendus de cette fin d’année. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts! Voici cinq nouveautés à voir dès aujourd’hui au cinéma :

Les Fabelman

Courtoisie

Un an après la sortie de son adaptation très réussie de la comédie musicale West Side Story, Steven Spielberg propose un nouveau film qu’il décrit comme son œuvre la plus personnelle à ce jour. Le célèbre cinéaste américain y revisite ses souvenirs d’enfance et de cette époque où il est tombé en amour avec le cinéma.

Avalonia : un monde étrange

Ce nouveau film d’animation de Disney met en scène une famille d’explorateurs qui part à la découverte d’une terre inexplorée peuplée de créatures fantastiques. Cette fable sur la préservation de l’environnement a été réalisée par Don Hall, l’homme derrière Raya et le dernier dragon.

Dévotion

Ce drame de J.D. Dillard inspiré d’une histoire vraie plaira certainement aux amateurs de film de guerre. Efficace et bien réalisé, Dévotion relate une histoire d’amitié entre deux pilotes de chasse de la marine américaine pendant la Guerre de Corée, en 1950.

Glass Onion : une histoire à couteaux tirés

Courtoisie

Daniel Craig reprend son rôle du détective Benoit Blanc dans cette suite du savoureux film meurtre et mystère À couteaux tirés, sorti en 2019. Cette nouvelle intrigue pilotée par le réalisateur Rian Johnsen réunit à l’écran Janelle Monae, Edward Norton, Kate Hudson et Ethan Hawke.

Bones and All

Courtoisie

Les amateurs de cinémas de genre ont aussi une nouveauté à se mettre sous la dent avec la sortie de ce thriller horrifique qui marque les retrouvailles entre et l’acteur Timothée Chalamet et le cinéaste Luca Guadagnino, cinq ans après la sortie du drame Appelle-moi par ton nom. Le film est décrit comme une histoire d’amour romantique mais cannibale entre deux jeunes marginaux.