Avec une vidéo coquine, Madonna crée malgré elle un débat sur la fourrure

Madonna trouve toujours le moyen d’attirer l’attention. Cette fois-ci, la diva a publié une vidéo coquine d’elle sur son compte Instagram avec le morceau de Miles Davis, Ascenseur pour l’échafaud.

«In the mood for love...», a écrit Madonna avec cette vidéo de quelques secondes. On voit la chanteuse de 64 ans dans une tenue sexy chic rétro. Lunettes fumées, bas résilles, longs gants dorés, manteau de fourrure, la Madone veut plaire.

Le morceau de Miles Davis qui accompagne la publication est sorti en 1957. Il se trouve sur la trame sonore du film du même nom, réalisé par Louis Malle. Davis, avec ses quatre musiciens, avait improvisé la totalité de la trame sonore du film en studio.

Sans surprise, la vidéo de Madonna reçu de nombreux commentaires partagés. «Je vais mettre la même chanson ce soir», a écrit Christine and the Queens. «Tu es superbe», a écrit une autre internaute.

Plusieurs ont toutefois dit à la chanteuse de proscrire la fourrure animale de ses tenues. «Fais ce que tu veux, mais s’il-vous-plait, laisse les animaux tranquilles. Porte ta propre peau.», a écrit une femme.

Par ailleurs, Madonna sera en vedette au Art Basel de Miami, du 29 novembre au 4 décembre. Saint Laurent y présentera une exposition du célèbre livre de la chanteuse, Sex, sorti en 1992. D’immenses photos du livre y seront affichées pour la toute première fois.