Vendredi fou: 8 aubaines voyage qui valent le coup d'oeil

Avis à toutes les personnes qui souhaitent partir en voyage prochainement: on vous déniché quelques aubaines du Vendredi fou qui valent particulièrement la peine.

Vous trouverez notamment dans cette liste des hôtels, des vols et des forfaits tout compris. Bonnes recherches!

Jusqu’au 27 novembre, Sunwing propose toute une sélection de tout inclus à rabais dans les Caraïbes. Entre autres: des forfaits à Cuba pour moins de 1000$! Ces réductions du Black Friday s’appliquent à des voyages faits d’ici le 30 avril 2023.

Punta Cana, îles Turquoises, Alpes françaises, Charlevoix... La chic chaîne Club Med prévoit de gros rabais: jusqu’à 60 % de réduction sur ses voyages tout inclus au Mexique et dans les Caraïbes, ainsi que dans ses «tout inclus de ski» dans les Alpes et dans Charlevoix. Il faut réserver d’ici le 25 novembre 2022 et partir en voyage d’ici le 30 juin 2023.

Un aller-retour Montréal-Paris sous la barre des 700$? Oui! Dans le cadre du Vendredi fou, Transat propose (entre autres) des vols à moins de 699$ vers l’Europe mais aussi le Sud, les États-Unis et le Canada. En tout, 15 000 sièges sont touchés par cette promo, qui se termine le 27 novembre. Les voyages, eux, doivent être faits d’ici le 31 octobre 2023. Bye bye!

La promo du Vendredi fou de Vacances Air Canada touche à la fois des forfaits tout inclus dans le Sud ET des forfaits vols + hôtel dans des destinations comme Hawaii, Las Vegas, la Californie ou New York. La compagnie offre jusqu’au 40 % sur les voyages sélectionnés, pour des voyages se déroulant entre le 1er février 2023 au 30 avril 2023. L’offre se termine le 24 novembre.

Dépêchez-vous, c’est rare que ça arrive: les trajets en train Via Rail sont en réduction de 25 % jusqu’au 29 novembre 2023. Le «deal» touche différents voyages: un trajet entre Montréal et Toronto aussi bien qu’un voyage jusqu’à Halifax à bord du Ocean ou une aventure en train panoramique dans l’Ouest canadien. Il faut utiliser le code promo VIA2022. Les dates éligibles varient.

Sur cet énorme site de voyage, des hôtels d’un peu partout participent au Vendredi fou en offrant 30 % de rabais (ou plus) aux voyageurs. Toutefois, il faut devenir membre de la plateforme, ce qui permet aussi d'accumuler des points. Outre les hôtels, Expedia propose aussi aux membres des rabais Black Friday sur des forfaits vacances et des croisière.

Des nuitées à prix réduit - entre 15 % et 25 % - sont offertes en ce moment dans divers hôtels Fairmont du Québec et de l’Amérique du Nord. Voici des exemples: le Château Frontenac dans le Vieux-Québec, le Château Montebello en Outaouais ou encore Chateau Lake Louise en Alberta. Vous avez jusqu’au 29 novembre pour réserver, pour des séjours jusqu’au 30 juin 2023.

Saviez-vous que Marriott regroupe beaucoup de chaînes d’hôtels? Ritz-Carlton, Sheraton, Delta, Westin et bien plus. On parle, en tout, de 6000 propriétés à travers l’Amérique du Nord, dont 220 au Canada. Jusqu’au 29 novembre, les membres Marriott Bonvoy profitent de 20 % de rabais sur des séjours se déroulant entre le 27 novembre et le 16 janvier 2023. Les non-membres, eux, bénéficient de 15 %.