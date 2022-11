AVOINE, Denise



À Montréal, le 16 novembre 2022, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Denise Avoine, fille de feu Elzéar Avoine et de feu Malvina Caron.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Michel, Brigitte (Jean-Luc Girard), Pierre, sa petite-fille Angélie ainsi que ses soeurs: Rose-Aimée et Louisette et leurs conjoints, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 26 novembre dès 10h, suivi d'un service funéraire à 11h en l'église Coeur-Immaculé-de-Marie, 6300 rue Laurendeau à Montréal, H4E 3Y1.Elle sera inhumée dans le lot familial à Saint-Aubert, son village natal, au printemps 2023.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT