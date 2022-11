«All I Want for Christmas Is You»: Mariah Carey lance la période des Fêtes à New York

Mariah Carey a officiellement lancé la période des Fêtes, jeudi, en clôture du traditionnel défilé Macy’s de l’action grâce américaine.

La diva – dans une magnifique robe sirène magenta – a interprété, une ombrelle à la main, son hymne All I Want for Christmas Is You, au pied de la dinde géante installée à l’entrée du magasin à New York.

Happy Thanksgiving!!!🍁 Grateful and so proud of my beautiful kids Roc and Roe, grateful for the lambily and for the precious moments in life. ❤️❤️❤️ Now it’s reaaaallly time!!! 🎄🎅🏼 pic.twitter.com/pkWk5TJUZ2 — Mariah Carey (@MariahCarey) November 24, 2022

Tandis que des danseurs vêtus comme des casse-noisettes l'entouraient, ses jumeaux de 11 ans, Moroccan et Monroe, ont, vers la fin de la chanson, émergé de deux énormes boites cadeaux positionnées derrière la chanteuse.

Cette prestation a permis à Mariah Carey de réaliser un rêve. «Mon rêve d’enfant prend vie! Je vais ouvrir pour le seul et unique père Noël», a-t-elle écrit sur Instagram, en matinée.

Big Time Rush, Sean Paul, Paula Abdul, Jordin Sparks, Dionne Warwick, Betty Who et Fitz and the Tantrums ont aussi foulé la scène au cours de l’événement télévisé, a rapporté le magazine américain Rolling Stone.

Pour la période des Fêtes, la chanteuse américaine se produira, entre autres au Scotiabank Arena de Toronto et au Madison Square Garden de New York.

La parade annuelle de Thanksgiving a débuté jeudi matin à 9 h et s’est promenée sur un parcours d’environ 4 km dans les rues de la Grosse Pomme. Cette tradition se poursuit depuis 1924.