[BALADO] Quelle est la blague la plus drôle du monde?

On le sait bien, l’humour, ce n’est pas objectif, on ne rit pas tous des mêmes choses. En 2001, un psychologue et une équipe de chercheurs se sont penchés sur cette grande question.

Et, percée majeure, ils identifient la blague la plus drôle du monde!

Comment s’y sont-ils pris? Quelle est cette blague? Est-elle drôle?