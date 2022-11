Est-ce que la justice est réellement une priorité?

Nous étions plusieurs à être étonnés que certains enjeux aient à peine été effleurés durant la dernière campagne électorale provinciale. Plusieurs ont, à juste titre, dénoncé, le fait que l’éducation par exemple ait largement été ignorée.

L’accès à la justice est un sujet qui défraye rarement les manchettes. Or, dans une société démocratique où la justice est rendue dans les salles de tribunaux, l’accès au système n’est pas un luxe, mais plutôt un impératif pour assurer la paix sociale notamment. Rappelons que la confiance que les justiciables ont envers leur système de justice est un indicateur majeur de la santé démocratique d’une société et que lorsque cette confiance fond comme neige au soleil, c’est toute notre société qui est perdante.

La communauté juridique lance des signaux d’alarme depuis plusieurs années quant à l’importance de faire de l’accès à la justice une priorité. Nous demeurons collectivement sourds à ces revendications alors qu’il s’agit d’une question centrale dans l’exercice et le respect de nos droits comme citoyens. Cette indifférence collective risque de nous coûter collectivement et individuellement très cher.

Alors comment se fait-il alors que la justice ait aussi peu d’importance dans le discours politique la reléguant aux priorités secondaires lorsque vient le temps de dresser le budget gouvernemental. Au-delà des postes relevant de la magistrature, l’accès à la justice dépend de la valorisation de plusieurs professions et corps d’emploi indispensables au système. De l’avocat au greffier, en passant par le constable spécial, les agents administratifs etc.

Un peu comme le système de santé, le système de justice doit être revu et corrigé. Il faut moderniser les infrastructures, attirer les travailleurs en leur offrant des conditions dignes et compétitives et assurer une célérité dans le traitement des dossiers sans porter préjudice à la qualité de ce traitement. Comme en santé, il est minuit moins une pour notre système de justice, sauf que dans ce cas-ci, il n’y a pas de système privé qui puisse palier à un éventuel échec du système public.