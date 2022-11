La 45e édition du Salon du livre de Montréal

Le Salon du livre de Montréal se poursuit jusqu’à dimanche au Palais des congrès de Montréal. Cette année, plus de 600 maisons d’édition participent aux différentes activités du Salon.

Photos Pierre-Paul Poulin

Martin Balthazar, du Groupe Ville-Marie Littérature, est en compagnie de Catherine Dupont-Gagnon Crypto.Québec, autrice du livre On vous trompe, de Patrick Delisle-Crevier, auteur de Mon père aux îles Moukmouk, de Judith Landry, directrice générale éditions secteur livres Québecor, et de Lyne Robitaille, vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines Québecor.

L’autrice Audrée Archambault est entourée de Cindy Roy, l’autrice du livre Clochat, et d’Émilie Ouellet, autrice du livre Après dans lequel les adultes ont disparu.

Nicolas Michon, Laurence Beaudoin-Masse, Édith Chouinard et Pierre-Yves Villeneuve proposent un recueil des premières fois comme on ne vous les a jamais racontées.

Des éditions des Presses Aventure, il y avait Patrick Blanchette, auteur des livres Aube, Alexandra Larochelle, qui a une quinzaine de romans à son actif, Claude Des Rosiers, qui présente les livres Maddox et Aurore, et Olivier Carpentier, un auteur de bande dessinée.

Marike Paradis, du Groupe Librex, est bien entourée d’Alexandra Gilbert, qui présente son plus récent roman, Obsolète, et d’Anne Genest qui a écrit La sueur est un désir d’évaporation.

Julianne Séguin et Marie-Christine Noël, à qui Julianne s’est livrée sur son amour du patinage artistique, mais aussi sur des pans plus sombres de son sport, ont publié Une médaille à tout prix aux Éditions du Journal. Elles sont entourées de Martin Balthazar et de Judith Landry.

Les ballons d’eau de l’autrice Sarah Degonse est son premier album jeunesse chez La Bagnole.

Héléna Houle a rencontré l’autrice et animatrice littéraire Audrée Archambault qui désire donner la piqûre de la lecture aux jeunes.