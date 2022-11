Les Devils frustrés mais résignés

Après 13 victoires consécutives, il faut croire que les astres n’étaient plus alignés pour les Devils du New Jersey.

À la suite de la rencontre perdue face aux Maple Leafs de Toronto en raison de trois buts refusés, mercredi soir, les membres de l’équipe ont dû refouler leur colère. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«C’est vraiment frustrant, mais nous n’y pouvons rien parce que les officiels ont pris leurs décisions et rien n’allait les changer. Ainsi, nous devions composer avec elles. Je crois que nous avons tous bien travaillé, mais qu’il nous en a manqué un peu», a avoué en point de presse le capitaine Nico Hischier.

Les Leafs ont inscrit leurs deux buts au premier engagement. Le reste de la rencontre a été l’affaire des Devils, mais ils n’ont pu compter sur la collaboration des officiels. Deux réussites leur ont été refusées pour des contacts douteux avec le gardien adverse.

«Je crois que nous avons perdu le match en première période. Nous n’étions pas assez bons avec la rondelle et nous leur avons donné trop de revirements», a soutenu Hischier.

«En plus des buts annulés, nous avons frappé trois poteaux, a ajouté l’entraîneur-chef Lindy Ruff. Personne ne se sent bien avec ça, je ne me sens pas bien. Je n’aime pas perdre. Ça faisait un bout. Maintenant, il faut passer à autre chose et se préparer pour le prochain match.»

Une ambiance survoltée

Au milieu du troisième vingt, le New Jersey s’est finalement inscrit au pointage, mais les arbitres ont jugé qu’Erik Haula avait délibérément heurté la rondelle avec son patin. Le Finlandais n’a pas plaidé son innocence.

«La rondelle m’a rejoint et j’essayais de l’envoyer sur mon bâton, de la mettre en jeu. Elle a ricoché sur leur gars avant d’aller dans le filet, donc c’est malheureux. Je suis certain que chaque joueur sera d’accord pour dire que c’est frustrant», a émis l’ailier de 31 ans.

Les partisans de l’équipe partageaient visiblement la frustration des joueurs, puisqu’ils ont jonché la patinoire du Prudential Center d’objets à la suite du troisième but annulé. Les Maple Leafs, qui ont dû retraiter au vestiaire pendant cet assaut, ne l’ont pas trouvé drôle.

«C’est décevant, c’est dangereux. Je crois que c’était encore plus satisfaisant de vaincre la foule que les Devils ce soir [mercredi]», a dit après la rencontre John Tavares.

«Ce n’est pas comme s’ils lançaient des trucs par joie; ils les lançaient pour nous frapper, a rétorqué Mitch Marner. C’est la première fois que je vois ça, c’est fou.»

Les Devils pourront au moins se consoler en regardant le classement, eux qui occupent confortablement le premier rang de la section Métropolitaine. Ils tenteront d’entamer une nouvelle séquence victorieuse vendredi, face aux Sabres de Buffalo.