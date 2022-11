Marché de Noël allemand de Québec: une sortie magique à faire en famille

La saison des Fêtes est à nos portes! Pour l’occasion, le Marché de Noël allemand de Québec promet d’émerveiller toute la famille à l’occasion de sa 15e édition, qui s’annonce encore plus grande et animée.

Du 24 novembre au 23 décembre 2022, le Vieux-Québec sera illuminé de mille feux par ce marché féérique qui revient en force cette année avec des animations gratuites, des kiosques pour découvrir des artisans locaux ainsi que des trouvailles gourmandes pour les épicuriens.

La magie de Noël se tiendra à la place d’Youville, à la terrasse Dufferin, en passant par les jardins de l'Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne et la Place d'Armes. Tous les emplacements seront sous des jeux de lumière grandioses combinés aux traditionnels kiosques en bois, en plus des animations vivantes et colorées qui amuseront toute la famille.

Ce marché festif est la sortie tout indiquée pour trouver des idées-cadeaux locales, pour déguster des produits allemands et du terroir, et pour vous laisser envoûter par la musique de Noël et le chant choral qui charme à tout coup.

Le Vieux-Québec, un site enchanteur faisant partie du patrimoine de l’UNESCO, est l’endroit par excellence pour vous imprégner de l’ambiance festive et chaleureuse des Fêtes. Digne des plus grands marchés de Noël européens, le Marché de Noël allemand de Québec est gratuit et se place au sommet des activités incontournables à faire à l’approche des Fêtes.

Le 15 décembre prochain, pour célébrer le 15e anniversaire de l'événement, 5 DJs seront présents sur chacun des sites. C'est une soirée à ne pas manquer!

5 sites féériques à visiter

Crédit: Marché de Noël allemand de Québec

Cette année, vous pourrez profiter des festivités du Marché de Noël allemand de Québec à partir de ces cinq sites dans la ville:

· Le Bergdorf – le village alpin Caisse Desjardins de Québec, situé à la place D'Youville

· Les jardins de l'Hôtel-de-Ville

· La rue Sainte-Anne

· La Place d'Armes

· Le Marktplatz Galeries de la Capitale, qui occupera la terrasse Dufferin

L’équipe du Marché de Noël allemand de Québec promet d’ailleurs une programmation des plus spectaculaires pour l’édition 2022 avec une tonne de surprises et de nouveautés, qui seront dévoilées sur la page Facebook de l’événement.

Magasinage gourmand et découvertes artisanales

Crédit: Marché de Noël allemand de Québec

Plongez dans la magie des Fêtes à l’européenne en visitant les traditionnels kiosques en bois illuminés et décorés pour l’occasion, qui rappellent l’ambiance festive des marchés de Noël allemands.

Plus de 90 exposants prendront part à l’événement cette année afin d’offrir des idées-cadeaux originales, des découvertes gourmandes, et même des produits typiquement allemands à offrir (ou à s’offrir). Parmi la liste des entreprises présentes, on note les fameux Caramels FAA, les produits Cassis Monna & Filles, et plusieurs autres.

Pour plus de détails sur l’événement ou encore, pour vous donner l’eau à la bouche, visitez le site Web du Marché de Noël allemand de Québec.