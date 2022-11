Pouvez-vous reconnaître les personnes proches aidantes autour de vous?

Connaissez-vous des personnes proches aidantes? Beaucoup plus nombreux que l’on puisse le penser, ces citoyens et citoyennes jouent un rôle essentiel dans le bien-être et le maintien de la santé de personnes de leur entourage.

Jeunes adultes, parents, membres d’un couple, grands-parents, étudiants, enfants, amis, collègues, frères, sœurs... les personnes proches aidantes ont des profils très variés. Comme ils et elles sont issu.e.s de différentes communautés culturelles, de bagages économiques distincts et d’identités de genre diverses, il n’est pas toujours facile de les reconnaître.

Après cette lecture, vous devriez être à même de les identifier plus rapidement, mais également de mieux les soutenir dans leur rôle.

Qu’est-ce qu’une personne proche aidante?

On définit une personne proche aidante comme toute personne apportant un soutien à un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe son âge ou son milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non.

Le soutien apporté peut être continu, occasionnel, ponctuel, à court ou encore à long terme. Celui-ci est offert à titre non professionnel, de manière libre, éclairée et révocable dans la plupart des contextes, c’est-à-dire qui peut être retiré.

Le profil des personnes proches aidantes Au Québec, les femmes représentent la majorité des personnes proches aidantes, soit environ 58%. Il y a proportionnellement davantage de personnes proches aidantes chez les 45 à 64 ans (31%), comparativement aux 15 à 44 ans (15%) et aux 65 ans et plus (21%). Au Québec, en 2018, environ 1 personne de 15 ans et plus sur 5 était une personne proche aidante, ce qui représentait environ 1 489 000 personnes.

Qui les personnes proches aidantes aident-elles?

En 2018, plus de 40% des personnes proches aidantes du Québec apportaient principalement de l’aide à un parent, alors qu’environ 13% soutenaient un ami, un voisin ou un collègue et 12% un membre de la fratrie ou de la famille élargie. Enfin, 10% des personnes proches aidantes prenaient soin d’une conjointe ou un conjoint.

Les principales activités réalisées par les personnes proches aidantes Le transport Les travaux domestiques et l'entretien de la maison La coordination des soins médicaux et des services Les opérations bancaires ainsi que les obligations légales et juridiques Le soutien émotionnel, psychologique et social Le soutien à la participation sociale (activités sociales, sportives et culturelles, études, intégration à l’emploi, etc.) L’aide aux soins personnels

L’importance des personnes proches aidantes dans la société

Bien que 80% des personnes proches aidantes considèrent que leurs responsabilités sont gratifiantes, l’aide apportée peut limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales ou engendrer des répercussions financières chez la personne proche aidante.

Pour certaines personnes proches aidantes, l’aide qu’elles apportent au proche s’échelonnera sur toute une vie, de la naissance au décès de la personne aidée (ex.: maladies et cancers infantiles, maladies dégénératives, etc.).

Voilà pourquoi il importe de soutenir ces personnes afin de leur permettre à leur tour de faire preuve de bientraitance envers elles-mêmes, en s’autorisant le soutien nécessaire à l’atteinte et au maintien de leur santé et leur bien-être.

Des ressources pour les épauler dans la poursuite de leur implication Il s'agit d'un service téléphonique professionnel, confidentiel et gratuit qui s’adresse aux personnes proches aidantes et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé. Partage de l’information pertinente destinée aux personnes proches aidantes. En savoir plus Il s'agit d'un service de consultation téléphonique qui vous renseigne et vous conseille au sujet de toute préoccupation sur votre état de santé ou celle de votre proche. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. En savoir plus Il s'agit d'un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Offert 24 heures par jour, 365 jours par année. Composer le 811 permet de joindre un professionnel en intervention psychosociale. En savoir plus En savoir plus



Pour obtenir plus de renseignements sur les personnes proches aidantes, consultez le Québec.ca/PersonneProcheAidante.