Vendredi fou: voici 10 offres pour apprécier la culture à moindre prix

La fièvre du Vendredi fou qui déferle sur la planète entière n’a pas épargné la culture. Vous cherchez des billets de spectacles, films, livres et jeux vidéo à petits prix? Le Journal vous propose 10 aubaines dignes de mention, histoire d’alléger un peu le poids de l’inflation.

Des films à rabais

Photo Courtoisie, Warner Bros Pictures

Les cinéphiles peuvent aussi profiter du Vendredi Fou pour garnir leur collection de DVD et de Blu-Ray. On peut dénicher des aubaines sur plusieurs sites dont celui d’Amazon qui propose notamment un coffret regroupant les huit films de la saga Harry Potter pour seulement une trentaine de dollars, soit un rabais de près de 30 %.

Amène un ami à l’OSQ

Photo Courtoisie

L’Orchestre symphonique de Québec offre de vendredi à lundi une promotion qui permet, à l’achat d’un billet, d’obtenir un deuxième billet pour un ami, un membre de la famille, un voisin, un proche ou un collègue de travail. On peut profiter de cette promotion du Vendredi fou pour les concerts de la saison 2022-2023 de l’OSQ.

Van Gogh - Distorsion

Photo Courtoisie

Cette exposition immersive saisissante sur l’œuvre de Van Gogh vous est offerte en 2 pour 1 jusqu’au 30 novembre. Créée par l’équipe d’OASIS immersion, il s’agit d’une exposition unique au monde qui offre un parcours lumineux et coloré à travers plus de 225 tableaux.

Place des Arts

Photo d'archives, Agence QMI

La Place des Arts se sent généreuse en ce vendredi fou alors que plusieurs des spectacles qui s’y dérouleront au cours des prochains mois sont en rabais. Ainsi, vous pouvez avoir 50% de rabais sur le spectacle Robert en CharleboisScope, présenté du 1er au 3 décembre. Parmi les autres spectacles en rabais, on compte Gaz Bar Blues(40%), Symphorien (35%), Chris de Burgh (30%), Tire le coyote (30%) et Daniel Lavoie (20%).

Loud à Laval

Photo Courtoisie Télé-Québec

Après son spectacle à guichets fermés en 2019, le rappeur Loud sera de retour à la salle André-Mathieu de Laval, le 8 décembre prochain. Pour l’occasion, le promoteur co-motion propose des billets à 40% de rabais. On offre aussi des forfaits pour deux billets à partir de 65$ sur une multitude d’autres spectacles.

Cirque du Soleil

Photo Courtoisie

Si vous avez toujours voulu voir un spectacle du Cirque du Soleil, mais que vous trouvez que les billets sont trop chers, voilà votre chance! La compagnie offre jusqu’à 50% de rabais sur ses spectacles de Las Vegas et 30% pour ses spectacles de tournée, dont le tout nouveau ECHO qui sera présenté à Montréal au printemps.

Aller-simple pour Gotham

Photo Courtoisie WB Games

Vous avez toujours rêvé d’être un superhéros? Ça tombe bien, puisque le studio montréalais WB Games vous offre la chance de personnifier pas moins de quatre justiciers masqués avec sa plus récente offrande, Gotham Knights. Glissez-vous dans la peau de Robin, Nightwing, Red Hood ou encore Batgirl pour à pleine plus de 50$, soit un rabais de 40% sur le prix régulier.

Sur les boutiques PlayStation et Xbox

Du cinéma à la maison

Photo Courtoisie

Parce que le mercure qui descend rend la température pratiquement propice aux soirées cocooning, Illico propose une vaste sélection de films offerts en location à petit prix. L’occasion parfaite de découvrir La déesse des mouches à feu, Maria Chapdelaine ou encore Il était une fois à Hollywood pour moins de trois dollars.

Sur Illico

Casque d’écoute sans fil

Photo Courtoisie

Vous voulez écouter le dernier album Taylor Swift sans être dérangé? Le vendredi fou est l’occasion idéale de dénicher un casque d’écoute sans fil à suppression de bruit en solde. Des produits de qualité de grandes marques comme Sony ou Bose sont offerts avec des rabais alléchants pouvant aller jusqu’à plus de 150 $ chez les principaux marchands spécialisés.

Des livres à petit prix

Photo Courtoisie

Indigo propose de beaux soldes sur de nombreux romans et essais en français et en anglais. On retranche 20% (ou même +) sur plusieurs livres en magasin du 22 au 27 novembre et on en profite pour se procurer certains succès québécois de l’année dont Une femme ordinaire de Catherine Ethier, J’ai faim de l’illustratrice Élise Gravel, Les ombres blanches de Dominique Fortier ou Lamentable de Sam Cyr.