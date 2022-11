Zendaya donne des nouvelles du tournage de Dune 2

Alors que le tournage de la suite de Dune s’est déplacé récemment à Abu Dhabi, Zendaya a publié mercredi sur Instagram une photo d’elle prise dans le désert.

Quelques jours plus tôt, l’actrice avait également partagé sur le même réseau social une publication éphémère dans laquelle on pouvait admirer une photo d’un coucher du soleil dans le désert.

«Je sais que j’ai été silencieuse ces derniers temps mais me voilà, de retour au travail, comme d’habitude. Je vous envoie de l’amour depuis Arrakis», a écrit Zendaya dans sa publication.

Rappelons que dans l’univers de Dune, Arrakis est une planète entièrement couverte de sable et roches, habitée par le peuple rebelle des Fremens, dont fait partie le personnage de Chani, campé par Zendaya.

Le cinéaste québécois Denis Villeneuve a amorcé le tournage de la seconde partie de son diptyque Dune l’été dernier, à Budapest, en Hongrie.

Sorti en octobre 2021, le premier Dune a généré des recettes de plus de 400 M$ au box-office mondial et a remporté six Oscars. La suite de l’adaptation de l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction de Frank Herbert est attendue sur nos écrans le 2 novembre 2023.