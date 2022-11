PICCIONI, Marco



À Lachine, le 22 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Marco Piccioni, marié depuis 60 ans à Mme Antonina Ottoni.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lina (Angelo), Adèle (Steve) et Mauro (Ida), ses petits-enfants Brandon, Karina, Marco, Marcello et Massimo, ses soeurs et frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 28 novembre 2022 dès 9h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le lundi 28 novembre 2022 à 11h à l'église Madre Dei Cristiani, 7935, rue Lefebvre, et de là, au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Marco Piccioni.