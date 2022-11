Art-Couture à l’Espace musée Québecor

L’Espace musée Québecor, situé au siège social de Québecor, au 612, rue Saint-Jacques, à Montréal, célèbre le 50e anniversaire de carrière de l’artiste-créateur Jean-Claude Poitras en présentant l’exposition Art-Couture jusqu’au 28 février 2023. Le public peut y accéder gratuitement de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi.

Photos agence QMI, Mario Beauregard

Lors du vernissage de l’exposition Art-Couture de Jean-Claude Poitras, on a pu voir Sylvie Cordeau, de Québecor, Jean-Claude Poitras, Geneviève Borne, la mannequin Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L’histoire de Jean-Claude Poitras est racontée en une quarantaine d’œuvres réparties en trois collections. François Mario Labbé (Analekta) est entouré de Denise Bombardier, Angèle Dubeau et Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal.

Jean-Claude Poitras, qu’on voit ici avec Louise Deschâtelets, Alanis Obomsawin, Pascale Bourbeau et Angèle Dubeau, présente sa nouvelle collection conjuguant à la fois son métier d’artiste et de couturier.

Jean-Claude Poitras, entouré de Stéphane Le Duc, Pascale Bourbeau, Patsy Gallant et Yves Jean Lacasse, n’a jamais cessé de se réinventer depuis l’ouverture de son premier atelier il y a 50 ans.

Grand ambassadeur du Québec, le célèbre designer de mode Jean-Claude Poitras est en compagnie de Pascale Bourbeau, Manon Blanchette et du designer Denis Gagnon.

Jean-Claude Poitras a travaillé en étroite collaboration avec la mannequin Pascale Bourbeau, qui a eu l’idée de faire cette exposition afin de souligner le 50e anniversaire de carrière de son ami.