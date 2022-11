Boycottage de supervision des stages: des psychologues mis en demeure par le système de santé

Un regroupement de psychologues du réseau public craint de se retrouver devant les tribunaux après avoir reçu une mise en demeure d’un comité patronal qui l’accuse d’être à l’origine d’un «boycottage».

«On est abasourdis. C’est perturbant de voir cette attitude [de la part de gestionnaires du système de santé]», s’étonne Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois.

Depuis des années, la coalition milite pour un meilleur salaire et plus d’autonomie pour les psychologues qui travaillent dans les hôpitaux, CLSC, écoles, centres jeunesse et autres institutions publiques.

Son but : freiner l’exode des psychologues du public vers le secteur privé, où les conditions sont plus attrayantes. Or, leurs revendications ne se sont toujours pas concrétisées, se désole Mme Gauthier.

Un grand nombre de psychologues du réseau ont donc décidé que pour l’année 2023-2024, ils ne superviseraient pas de doctorants en psychologie.

Le 17 novembre dernier, la coalition a reçu une mise en demeure de la part du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux.

«Le boycottage des stages des étudiant(e)s au doctorat en psychologie initié et encouragé par la Coalition générera la perte d’au moins 260 stages», peut-on lire dans la mise en demeure, dont Le Journal a obtenu copie.

«Cela mettra en péril la diplomation des étudiant(e)s qui n’auront pas réussi à obtenir un stage, réduisant par le fait même le bassin de psychologues disponibles», craint-on en invoquant la rareté de main-d’œuvre.

«Illégal»

Le comité patronal enjoint donc la coalition de psychologues à envoyer une correspondance à tous ses membres pour leur demander de ne plus participer à ce «moyen de pression illégal».

Mais pour Karine Gauthier, présidente de la coalition, il ne s’agit pas d’un «boycott», mais d’un «moyen de survie».

Courtoisie

Elle rappelle que le choix de superviser un étudiant se fait de façon volontaire par les psychologues, mais que pour plusieurs, la coupe est pleine.

«On est de moins en moins [nombreux], donc on a de plus en plus de tâches», explique-t-elle. Il y en a beaucoup qui voulaient tout simplement démissionner [...] On s’en va vers l’extinction de la profession dans le réseau public.»

Démissions

Entre 2011 et 2021, le réseau a perdu 367 psychologues tandis que le privé en a gagné 719, estime la Coalition dans un mémoire déposé au gouvernement en septembre.

Selon le ministère de la Santé, le nombre de psychologues est resté stable ces dernières années. Ce sont plutôt les besoins de la population qui sont grandissants, explique Noémie Vanheuverzwijn.

Plusieurs primes ont été ajoutées aux conditions salariales de certains psychologues lors du dernier renouvellement de la convention collective, ajoute-t-elle.

Pour le ministère, il est évident que la coalition est à l’origine du boycottage. «Cela a notamment été annoncé lors d'entrevues ainsi que dans [une] lettre ouverte».

Mal représentés

Quant à l’aspect illégal du boycottage, le comité patronal argue dans sa requête que la coalition n’est pas un syndicat accrédité.

Or, des psychologues du réseau public ont l’impression d’être mal représentés par leurs syndicats. Leur réalité étant noyée dans celle d’un grand nombre de professionnels alors qu’ils sont les seuls à devoir faire un doctorat pour pratiquer, explique Mme Gauthier, qui rappelle qu’elle agit à titre de bénévole.

Dans le cahier de demandes déposé par le front commun des syndicats en vue des négociations du secteur public en 2023, seuls les psychologues des cégeps ont droit à une ligne.

Les quatre syndicats du front commun n’ont pas souhaité commenter le présent dossier. Un communiqué a toutefois été envoyé au gouvernement hier pour demander une rencontre afin de régler la question du manque de psychologues.

Les doctorants en psychologie sont directement touchés par cette impasse puisque ce sont leurs stages qui risquent d’être touchés.

«Malgré que cela puisse nous affecter, nous appuyons la Coalition [...] et croyons que la mise en demeure devrait être retirée», indique Alexandra Remon de la Fédération interuniversitaire des doctorants en psychologie.