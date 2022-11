Ce concessionnaire #1 au Canada s’implique dans la relève de demain avec cette initiative unique

Les 11 et 12 novembre derniers, le concessionnaire GM Paillé a organisé la troisième édition de la Coupe Paillé à Joliette, un évènement d’envergure qui a offert plus de 25 000$ en bourses et prix à des étudiant.e.s du Cégep.

Meilleur vendeur de GM au Canada depuis 7 ans, le concessionnaire GM Paillé s’implique dans sa communauté afin de favoriser l’entraide, l’implication sociale et la performance globale du service client.

La Coupe Paillé: une compétition innovante

Cette compétition académique de haut calibre invite des équipes de cégépiens à résoudre un cas réel en comptabilité/finances ou marketing devant un jury composé de spécialistes du domaine et d’entrepreneurs.

Il s’agit d’une manière pour le concessionnaire de poursuivre son investissement dans des projets rassembleurs qui donnent aux jeunes le goût d’entreprendre, mais aussi de leur démontrer que leurs voix sont entendues même chez les entreprises leaders dans leur domaine, comme GM Paillé.

3 faits à connaître sur La Coupe Paillé 1. La Coupe Paillé a remporté le grand prix de l’innovation GM à l’échelle nationale. 2. L’évènement est né d’une collaboration entre le concessionnaire et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette. 3. L’équipe GM Paillé a mis en place la compétition pour faire vivre aux étudiant.e.s une expérience enrichissante, en plus de leur permettre de se pencher sur de vrais cas que vivent les PME au Québec.





Une compétition relevée !

Pour chacun des cas, 15 équipes se sont penchées sur une problématique vécue par l’entreprise GM Paillé et celle-ci était uniquement dévoilée au moment de la résolution.

Le jury a remis des prix en argent de 6 000$, 3 000$ et 1000$ à un total de 6 équipes. Deux orateurs particulièrement éloquents ont reçu à leur tour un prix spécial. En plus du jury, 30 bénévoles ont soutenu l’événement et le gala de remise de prix a été animé par nul autre que l’humoriste Jérémie Larouche.

Le soutien de partenaires comme Mallette, la BMO, l’Ordre des CPA, la TD, la RBC, la Banque Scotia, la Financière GM et l’UQTR ont également permis de rendre la compétition plus grande que nature.

Voici comment se déroule la compétition X





La création de La Coupe Paillé

C’est en discutant avec une enseignante du cégep régional de Lanaudière à Joliette que l’équipe Paillé a compris les lacunes que la pandémie avait apportées au développement des compétences sur le terrain des étudiant.e.s.

Pour pallier le problème, GM Paillé a mis en place cette compétition académique, qui permet aux étudiant.e.s de réinvestir leurs apprentissages et au concessionnaire de profiter du regard de la relève sur de véritables enjeux d’entreprise.

L'équipe GM Paillé souhaite inspirer les leaders de l'automobile partout au pays pour qu'ils s'impliquent eux aussi dans la relève au Canada.

Les gagnants de la troisième édition Cas marketing (première place): Sarah Snieg, Justin Guitton, Manuel Gonzalez et Jean Bessone, Cégep du Vieux Montréal. Sarah Snieg, Justin Guitton, Manuel Gonzalez et Jean Bessone, Cégep du Vieux Montréal. Meilleure oratrice: Laurence Lessard, Cégep de Thetford. Cas comptabilité (première place): Danaé Laporte, Cédric Perreault et Maïka Bellemare, Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Danaé Laporte, Cédric Perreault et Maïka Bellemare, Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Meilleure oratrice: Danaé Laporte, Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Découvrez tous les autres gagnants de la Coupe Paillé! En savoir plus

GM Paillé, le centre du camion GM no1 au Canada, est le leader de son industrie! Apprenez-en plus sur l’entreprise en visitant leur site Web et sur cette compétition, en visionnant la chronique télé à Salut Bonjour!