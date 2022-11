Comment aider quelqu’un qui ne dort plus ?

Mon mari a quitté son travail il y a un an sur les conseils de son médecin. Il a passé les premiers mois à se reposer, puis d’un coup sec, c’est comme s’il n’était plus capable de s’endormir le soir. Certains jours, il dort à peine deux heures au petit matin. Il a vu son médecin, mais ce dernier hésite à lui prescrire un somnifère, de peur qu’il en devienne accro.

Ne sachant pas ce qui le mine ainsi, je me suis acharnée à le questionner pour tenter de comprendre ce qui lui avait ainsi coupé le sommeil. Sans parler de son humeur qui s’en ressent. Il m’arrive de le retrouver assoupi devant la télé l’après-midi, mais ça ne dure jamais longtemps.

En le forçant à parler, il a fini par m’avouer qu’une nuit, il avait rêvé à son grand-père qui était mort il y trente ans dans son sommeil, alors qu’il vivait dans un appartement au sous-sol de la maison de ses parents. C’est mon mari qui l’avait retrouvé sans vie dans son Lazy-Boy quand sa mère l’avait envoyé le chercher le midi pour dîner.

Cette image de son grand-père mort qui s’était complètement estompée de sa mémoire est ainsi revenue subitement le hanter, et depuis, il se la repasse en boucle dans la tête tous les soirs. Selon lui, c’est ça qui l’empêche de dormir. Dès qu’il est sur le point de fermer l’œil, la peur de mourir comme lui dans son sommeil le réveille complètement.

Je ne sais plus quoi faire pour l’aider, surtout qu’il refuse de rencontrer un psy pour apprendre à calmer ses angoisses, comme notre fille le lui a fortement recommandé. Il n’a jamais eu besoin de faire appel à ça, dit-il, et ce n’est certainement pas rendu à son âge qu’il va le faire. Connaîtriez-vous un médicament simple et sans ordonnance qui pourrait l’aider parce que je ne sais plus quoi faire ?

Une qui aime son homme

Je ne connais pas de remède miracle. Ce que je sais par ailleurs, c’est qu’il va falloir retourner voir son médecin qui me semble quelqu’un de bon conseil puisqu’il n’a pas cédé à la tentation de lui prescrire un somnifère, conscient qu’il était du risque d’accoutumance. Et c’est avec lui que vous allez mener la fronde pour que votre mari accepte de consulter en psychologie pour parvenir à chasser de telles pensées de son esprit.

C’est évident que c’est l’idée que la mort pourrait venir le surprendre dans son sommeil qui l’incite à rester éveiller, et ce n’est qu’en fouillant en lui-même pour trouver ce que ça fait remonter en lui, qu’il finira par en guérir. C’est à lui de décider s’il s’aime assez pour s’offrir ce cadeau. En attendant, incitez-le à prendre l’air le plus souvent possible, car ça favorise le sommeil.