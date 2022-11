De comédien à auteur

À 63 ans, le comédien Roger Léger célèbre cette année ses 40 ans de carrière. S’il se savait capable d’écrire, l’interprète du méchant Élie Chapados dans Les honorables 2 doutait légèrement de pouvoir devenir auteur. C’est pourtant ce qu’il a fait en publiant Le temps est doux, même quand les temps sont durs. Il est présent au Salon du livre de Montréal cette fin de semaine.

Les réseaux sociaux ont parfois du bon. Particulièrement dans le cas du Temps est doux, même quand les temps sont durs, qui n’aurait pas existé autrement.

C’est que le comédien Roger Léger, pendant la pandémie qui l’a laissé désœuvré notamment, s’est donné comme défi de livrer, tous les deux jours, ses états d’âme, ses réflexions et ses souvenirs dans de petits textes qu’il partageait sur Facebook. Surprenant du coup ses amis proches qui ne se doutaient pas que l’acteur pouvait écrire avec ce genre de souffle, puis qui l’ont vivement encouragé à publier.

Tenter l’expérience de l’écriture

« Je me suis dit : peut-être que je peux participer à un changement », explique le comédien, qui s’est rendu compte qu’il n’avait plus envie de se quereller sans but avec des gens en ligne.

« Donner un sens à ce que j’écris. Je me suis demandé : pourquoi je n’irais pas juste poser ma main dans cet univers-là ? Dire : je vais vous donner une partie de moi, de ma vie. Des petites choses qu’on ne voit pas. Ces petites choses qui font partie d’une grande patente aussi. »

C’est l’éditeur et poète Yvan Bienvenue qui a eu la belle idée – et le flair – de publier ce recueil des textes de Roger Léger. Il lui a écrit, il y croyait.

Le comédien a souhaité attendre une année pour continuer à écrire et prendre le temps de penser à tout cela. Puis, au bout d’un an, il a accepté de plonger dans l’aventure. Après avoir regroupé, corrigé et modifié légèrement certains textes, le livre était fin prêt à être publié.

Souvenirs et réflexions

Ce livre parle beaucoup des souvenirs d’enfance, des perceptions de l’enfance de l’acteur qu’on a pu voir jouer dans les populaires et défuntes séries District 31 et L’auberge du chien noir, ainsi que de sujets accrochés à l’actualité du moment (comme les enfants autochtones et les féminicides).

« C’est entre un journal de bord, de la poésie, des réflexions sur des événements et des chroniques de voyage, explique l’écrivain, qui a gardé les dates et heures de ses publications Facebook. C’est moi qui explique comment je me sens, qui parle de la mort et de la mort à travers le temps. »

Projets

Outre ses prochains projets d’écriture, Roger Léger sera de la distribution de la pièce de théâtre Les Plouffe au Théâtre Denise-Pelletier en 2023. On le verra l’automne prochain dans La candidate, la nouvelle comédie d’Isabelle Langlois (Rumeurs, Mauvais karma et Lâcher prise). La série mettra en vedette Catherine Chabot dans la peau d’une technicienne en pose d’ongles qui se verra lancée dans l’arène politique.

