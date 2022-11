Éblouissant Stromae

Spectaculaire ! L’attente en valait assurément la peine ! À Montréal, pour son premier concert en sol québécois dans le cadre de sa tournée nord-américaine Multitude, Stromae a été tout simplement éblouissant.

Sept années après son dernier passage, l’éclatant maestro a complètement irisé la scène du Centre Bell vendredi soir, touché les cœurs et fait vibrer et danser intensément son public.

Il ne pouvait faire autrement : c’est avec la tout indiquée Invaincu, pièce introductive de son dernier album Multitude, que Stromae a ouvert son concert. « Tant que j’suis en vie j’suis invaincu », a-t-il chanté le bras levé, tandis que la foule ne se pouvait déjà plus.

Pied de nez annonciateur de la suite, ni la dépression ni l’enfer des conséquences d’un traitement antipaludique n’ont eu raison de lui. Véritable bête de scène, le chanteur belge était dans une intense forme, il n’y avait point à en douter.

À la mesure de l’immense talent du chanteur de 37 ans, la production n’avait d’ailleurs pas lésiné sur les moyens et avait déployé des éléments scéniques ambitieux. Tandis qu’une pléiade de projecteurs d’éclairage motorisés dynamisait et balayait de bleu ou de rose l’assistance, quinze écrans amovibles faisaient apparaître l’avatar de Stromae.

« Montréal ! Bonsoir ! Ça fait du bien d’être de retour pour 4 Centre Bell en plus ! », a lancé la mégastar après Fils de joie avant d’enchaîner avec Tous les mêmes alors que l’ensemble du Centre Bell se levait pour danser.

Gestuelle théâtrale

Stromae a livré plusieurs titres de son dernier album tout en dosant avec ses immenses tubes issus de l’album Racine carrée. Mon amour, appuyé d’une sympathique animation, La solassitude, avec la foule battant du bras et chantant a cappella le refrain, et la bouleversante Quand c’est ? se sont habilement enchaînées, appuyées par ses quatre musiciens postés chacun derrière une console de son. Le chanteur n’a dès lors cessé de mettre de l’avant les mimiques et la gestuelle théâtrale si unique qui lui est propre.

Évaché sur un fauteuil Stromae a performé Mauvaise Journée, accompagné de son avatar déprimé, enchaînant ironiquement avec Bonne Journée et esquissant quelques mouvements de danse debout sur son fauteuil.

Moment grandiose

Un tollé d’applaudissements a suivi cette prestation avant que Stromae n’introduise

Papaoutai avec un chien robotisé. La foule s’est fait plaisir, chantant les paroles à sa place et elle n’a cessé de danser sur Ta fête, Pas vraiment, avec un moment grandiose sur Formidable.

Au moment de mettre sous presse, le gigantesque succès Alors on danse ne s’était pas encore fait entendre et promettait de continuer d’électriser tout le Centre Bell.

►Stromae présentera à nouveau son concert au Centre Bell samedi et dimanche, les 26 et 27 novembre, et le 14 décembre. Il sera au Centre Vidéotron de Québec le 11 décembre.