Kim Kardashian a supplié Kanye West de conserver ses Grammy Awards

Lors du dernier épisode de l'émission Les Kardashian sur Hulu, la star de télé-réalité a révélé qu'elle avait tendu la main à son ex-mari au plus fort de leur rupture pour lui demander de ne pas donner ses récompenses. « Même quand il était tellement furieux après moi qu’il ne me parlait plus, je l’ai contacté en lui disant : "Je sais que tu as gagné quelques Grammys. Je dois les ajouter au coffre-fort" », a-t-elle raconté, assurant que le rappeur avait dit « O.K. » parce que les enfants les voulaient.

• À lire aussi: Adidas: enquête sur des «allégations» de comportement inapproprié visant Kanye West

• À lire aussi: Kanye 2024 : «Ye» veut Trump comme vice-président

• À lire aussi: «Fais-moi une chaussure que je pourrais baiser» : nouvelles révélations sur le comportement toxique de Kanye West

Kim Kardashian a raconté une autre anecdote qui la montre en protectrice du « patrimoine » de son ex-mari. Ainsi, elle a déclaré que la veste de Kanye West que leur fille North portait à la Fashion Week de Paris en juillet avait en fait été achetée en ligne.

Kanye West avait porté ce blouson pour la première fois en 2008, puis l'avait donné, mais la fondatrice de SKIMS a réussi à le trouver et l’acheter sur Internet pour la petite fille de neuf ans. « Cela va être un énorme moment de mode, a-t-elle souri. Kanye a tendance à ne pas prendre soin de ses affaires et à tout donner, et la veste s'est retrouvée sur Internet. Kanye sait que je suis très protectrice de ses affaires pour les enfants. »

Cependant, le couple est toujours en instance de divorce. Alors que Kim Kardashian a demandé le divorce en février 2021, la séparation n’est pas actée. Ils seraient encore en train de travailler sur un accord de garde des enfants. Le rappeur devait faire une déposition la semaine dernière, mais il ne s'est pas présenté au tribunal, rapporte TMZ.