La Force de Montréal à la conquête du Québec

Douze rendez-vous, sept amphithéâtres et cinq régions du Québec : on pourrait confondre la saison inaugurale de la Force de Montréal à domicile avec la première tournée d’un artiste prometteur d'ici.

• À lire aussi: Canadien: Kirby Dach tranche le débat en tirs de barrage à son retour à Chicago

Le nouveau club de hockey féminin de la Premier Hockey Federation s’illustrera pour la première et la dernière fois de la saison à l’Auditorium de Verdun, samedi.

La Force recevra la visite des Metropolitan Riveters, équipe établie à Newark au New Jersey, deux fois au cours de la fin de semaine. Dimanche, elles seront en action à l’aréna Raymond-Bourque de Saint-Laurent.

Une saison sur la route

Même si les membres de l’organisation chapeautée par Kevin Raphaël n’auront pas droit à grand moment de répit pendant la saison, l’attaquante Kim Deschênes est convaincue, à l’instar de ses coéquipières, qu’il s’agit d’un mal nécessaire pour promouvoir un sport qui en a grandement besoin.

«Le but, cette année, c'est de faire voyager l'équipe et de faire découvrir le hockey féminin au Québec au complet, a expliqué l’attaquante de 31 ans en entrevue téléphonique. Par exemple, on va à Rimouski, Rivière-du-Loup, Sept-Îles. Les jeunes filles et les partisans [qui y résident], malheureusement, ne peuvent pas nécessairement se déplacer à l'Auditorium de Verdun tous les week-ends pour venir nous voir jouer.»

«C'est nous qui nous déplaçons et pas eux. Ça fait découvrir le hockey féminin, et vu que les matchs sont à la télé [sur les ondes de TVA Sports], nos partisans de Montréal peuvent tout de même nous encourager.»

Tout en citant les complications techniques et financières qu’implique un tel calendrier, Deschênes a reconnu que les longues heures de voyagement – elles étaient à Buffalo au début du mois pour leurs deux premiers matchs – avaient déjà contribué «au développement du noyau de l’équipe».

Un premier rendez-vous qui promet

Ce sera donc à Verdun que la Force fera connaissance avec le public québécois, et la troupe de Peter Smith trépigne d’impatience à l’aube du troisième duel de sa saison.

«On a eu trois semaines de pratique et deux semaines de congé, alors on est vraiment prêtes, a estimé Deschênes. On a hâte de jouer et on devrait avoir une bonne ambiance demain à Verdun. On sait qu'on a de la famille et des amis qui vont se déplacer pour le match. On va avoir un beau week-end devant nous.»

Sur le plan hockey, l’équipe montréalaise a amorcé la saison du bon pied, en remportant un match sur deux face aux Beauts de Buffalo.

Selon l’ancienne des Canadiennes et des Stars de Montréal, la Force a tiré plusieurs leçons de ces premiers duels et sait ce qu’elle devra faire pour connaître du succès au cours de la fin de semaine.

«Une des premières leçons, c'est de rester à cinq contre cinq sur la glace, a pointé Deschênes. Tant mieux si on peut avoir des avantages numériques, mais nous, on doit rester disciplinées. Le dernier match à Buffalo, on a un peu embarqué dans leur jeu, on a joué physique.»

«Il faut imposer notre style de jeu. À cinq contre cinq, on peut faire des choses magnifiques.»

Ces «choses magnifiques», les amateurs montréalais pourront se les mettre sous la dent à l’Auditorium de Verdun, samedi; le premier chapitre d’une histoire d’amour renouvelée entre le Québec et le hockey féminin, espère-t-on.

«Enfin, en 2022, on est rendu là. Il est tard, mais on fait déjà un pas de l'avant. On veut continuer dans cette direction-là pour les jeunes filles. On veut construire des fondations solides pour les prochaines années», a conclu l’autrice d’un but en deux rencontres.