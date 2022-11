La Turquie dans votre assiette (et votre verre)

La gastronomie turque est à la fois si riche, mais aussi trop méconnue. Elle est considérée comme la troisième gastronomie la plus florissante après celle de la Chine et de la France, notamment grâce aux influences méditerranéennes, asiatiques et orientales. La Turquie ne se résume pas qu’au Doner Kebab. Le terroir est très propice à la culture de nombreuses herbes, plantes, légumes, vignes et oliviers. D’ailleurs on y produit d’incroyables huiles d’olive et vins qui méritent toute notre attention.

Voici quelques adresses où savourer (et boire) la Turquie — et qui vous donneront certainement une envie soudaine d’aller explorer ce magnifique pays.

Bika — Ferme et Cuisine

La cheffe Fisun Ercan, de la table champêtre et la ferme Bika, a été (et est encore) une grande actrice dans l’éducation et la démocratisation de la cuisine turque au Québec. Après avoir eu son restaurant (Su) à Verdun pendant près de 15 ans, elle propose dorénavant une expérience « de la ferme à la table » aux influences turques au restaurant Bika, situé à même la ferme. Une expérience unique à vivre !

À noter que le restaurant est fermé pendant l’hiver.

► bika.farm

► 980, chemin du Grand Bernier, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Mirazu

Grillades de viandes et de poissons cuits au charbon, mezzés froids ou chauds, döner kebab, houmous garnis de poulet ou de cubes d’agneau (dans lequel on prend un malin plaisir à tremper le pain plat cuit à la minute sur une plaque en fonte), jusqu’au menemen et au pafik, deux incontournables du brunch en Turquie. Ici, tout bon repas débute avec plusieurs mezzés, puis se termine avec un thé turc. Le Mirazu est l’un des rares restaurants entièrement turcs à Montréal offrant des plats raffinés, dans une ambiance chaleureuse. Les assiettes sont colorées, et les portions généreuses : il ne reste plus qu’à accompagner le festin d’une bouteille de vin turc, et le voyage sera complété.

► restaurantmirazu.ca

► 5215, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pâtisserie Mahrouse

On se rend à la Pâtisserie Mahrouse pour tomber dans l’univers sucré que peut proposer le Moyen-Orient. Si bien que la famille soit syrienne, elle propose aussi plusieurs spécialités que l’on retrouve très couramment dans les rues d’Istanbul. C’est ici le royaume du baklava (à la pistache SVP), mais aussi du dondurma (crème glacée battue) et du künefe, un dessert à base de cheveux d’ange, de fromage et de beurre que l’on cuit dans un moule, ensuite arrosé de miel, puis de pistaches. Unique, intéressant et délicieux !

► mahrouse.ca/fr/

► 9705, boulevard de l’Acadie, Montréal

Rumi

Depuis plus de 20 ans, le restaurant Rumi souligne divinement la cuisine de la route de la soie, celle-ci parcourant entre autres l’Asie jusqu’à l’Europe, en passant par le Moyen-Orient et la Turquie. À travers un menu qui nous fait voyager, une belle emphase est mise sur les ingrédients turcs – notamment les noix, la pistache, la grenade, le labneh et autres fromages typiques –, qui sont à la base de plusieurs préparations turques. On ne doit pas passer à côté du jarret d’agneau, braisé avec figues, miel et pistaches, accompagné de riz basmati, ainsi que du muhamara, du mutbal et du labneh en entrée.

► restaurantrumi.com

► 5198, rue Hutchison, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.