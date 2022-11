Les autorités publient une note de l'auteur de la fusillade dans un Walmart aux États-Unis

Les autorités de la ville de Chesapeake (est des États-Unis) ont publié vendredi un texte rédigé par l’auteur de la fusillade qui a fait six morts dans un supermarché mardi, et dans lequel il explique avoir été « harcelé ».

« Tandis que l’enquête a progressé, les détectives ont mené une analyse criminalistique du téléphone du suspect, retrouvé sur les lieux (de la fusillade). Cette note était dans l’appareil », a indiqué sur Twitter la municipalité de Chesapeake, en Virginie.

Dans cette lettre décousue écrite avant la fusillade et intitulée « Note de mort », Andre Bing, 31 ans, explique « avoir été harcelé par des idiots qui n’étaient pas intelligents et manquaient de sagesse ».

Getty Images via AFP

« Les collègues m’ont adressé des rictus diaboliques, se sont moqués de moi, et ont célébré ma chute le dernier jour », ajoute ce chef d’équipe de nuit qui travaillait depuis 2010 dans le supermarché Walmart où il a tué six personnes, dont deux dans la salle de repos, mardi soir, avant de se suicider.

Andre Bing demande également: « Dieu, pardonne-moi pour ce que je m’apprête à faire ».

Getty Images via AFP

La municipalité de Chesapeake, citant la police, a également annoncé que l’arme utilisée, un pistolet 9mm, avait été « légalement achetée dans un magasin local » le matin même de la fusillade.

« Il n’avait aucun antécédent criminel », précise-t-elle.

Ce drame, qui a eu lieu peu avant la grande fête familiale de Thanksviging, est le dernier d’une série de tueries aux États-Unis: quatre jours plus tôt, une fusillade à Colorado Springs, dans l’ouest du pays, avait fait cinq morts et au moins 18 blessés dans un club LGBT+. Et la semaine précédente, déjà en Virginie, trois membres de l’équipe de football américain de l’Université de Virginie avaient été tués par un ancien coéquipier.