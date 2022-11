L’Océanic frappe un mur à Shawinigan

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski doit s’avouer vaincu 5 à 2 par des Cataractes de Shawinigan qui ont été très coriaces vendredi soir en Mauricie.

William Dumoulin et Mathis Gauthier ont marqué dans la défaite pour l’Océanic. Nathan Étier a dirigé l’attaque des Cats avec deux buts. Les autres étant l’œuvre de William Veillette, Evan Courtois et Lou-Félix Denis.

L’Océanic a mis du temps à se mettre en marche et les Cataractes en ont profité pour ouvrir la marque sur une mauvaise couverture des visiteurs lors d’une mise en jeu en zone défensive.

Nathan Éthier en a profité pour pousser une rondelle libre derrière le gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla au fond du filet. William Dumoulin a salué son retour au jeu en créant l’égalité 1 à 1 en fin de première période avec un tir bondissant qui a trompé la vigilance du gardien des Cataractes Rémi Delafontaine.

« Nous avons joué un match très en dessous de nos capacités. Il faut quand même donner crédit à l’adversaire. Autant nos entraînements étaient intenses cette semaine, autant on était flat ce soir [vendredi]. Il faut mettre ça derrière nous rapidement », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Échappées couteuses

Les Cataractes ont entamé la deuxième période en lion. Ils en ont profité pour marquer deux buts sur des échappés. Le premier par le capitaine William Veillette et le second par Evan Courtois.

L’Océanic a ensuite appliqué plus d’échecs avant pour reprendre un peu de rythme. Mathis Gauthier a ainsi réduit l’écart à un but.

Le défenseur a appuyé l’attaque et il a marqué du cercle de l’enclave, bien alimenté par la recrue Lyam Jacques.

Nombreuses blessures

Étier a doublé l’avance des Cataractes en début de troisième période et redirigeant le tir bas de Loïc Usereau entre les jambières de Patrik Hamrla pour son deuxième but du match. Il avait été laissé fin seul devant le but de l’Océanic. En fin de match, Lou-Félix Denis a porté le pointage à 5 à 2.

Dans la défaite, l’Océanic pouvait compter sur les retours au jeu de William Dumoulin et de Mathis Gauthier. Jude Campbell, Xavier Filion et Luke Coughlin sont tous encore blessés, mais ils se rapprochent d’un retour au jeu.

Les Cataractes sont aussi amochés avec un total de cinq blessés, soit les attaquants Mathis Cloutier, Charles-Olivier Villeneuve, Bett Yuzik et Daniel Agostino, ainsi que le gardien de 20 ans, Antoine Coulombe.

L’Océanic recevra le Titan de Bathurst dimanche après-midi pour le traditionnel match des toutous