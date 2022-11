Montréal Passion Spiritueux: l’art de donner

À nouveau cette année, les amateurs de vins seront gâtés avec la 21e édition de Montréal Passion Vin au profit de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et les amateurs de mixologie le seront tout autant avec une seconde édition de Montréal Passion Spiritueux.

Elle mettra en vedette les produits de la désormais célèbre distillerie Ungava dans une ambiance à la fois festive et colorée. Les participants pourront compter sur la présence des meilleurs mixologues en ville pour goûter à de fabuleux cocktails. Mieux encore, ils pourront les marier avec un super menu gastronomique mettant en vedette les produits d’ici. Bref, on reste dans la pure tradition épicurienne de Montréal Passion Vin, mais avec un volet cocktail chic.

Une magnifique manière de faire des rencontres inspirantes et de développer son réseau de contacts. C’est surtout une belle façon de donner et de participer à une belle cause tout en recevant. Contrairement à Montréal Passion Vin et À votre santé (où le champagne est à l’honneur), il reste encore quelques billets pour Montréal Passion Spiritueux. Dépêchez-vous!