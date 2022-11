Nouveau rebondissement dans la saga des cerfs du parc régional Michel-Chartrand à Longueuil dont la cause a été entendue ce matin devant la Cour d’appel du Québec.

L’avocate de Sauvetage Animal Rescue, Me Anne-France Goldwater, a soumis ce qu’elle qualifie de «nouvelle preuve indispensable». L’avocate montréalaise vient contredire la Ville de Longueuil en affirmant qu’il n’y a pas 108 chevreuils, mais plutôt 60 au sein du parc et en cas de défaite devant le Tribunal, elle craint d’assister à l’éradication complète du cheptel.

«Nous avons réalisé un vrai décompte à nos frais aux coûts de 5000$», a déclaré Me Goldwater devant les journalistes en matinée avant d’entrer dans la salle d’audience. «Nous avons découvert qu’il y a environ 60 cerfs dans ce parc. Si on délivre un permis d’abattre 100 chevreuils, cela signifie qu’il n’y aura plus de bêtes du jour au lendemain. Nous estimons que la Ville de Longueuil n’a pas dévoilé ces informations correctement et à temps.»

Or, les trois juges de la Cour d’appel du Québec sont unanimement d’avis que cette nouvelle preuve n’a pas été présentée dans les délais et qu’elle n’est pas indispensable.

Par ailleurs, Me Goldwater s’est réjouie de l’appui de l’actrice, chanteuse et militante française Brigitte Bardot qui a enjoint la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, d’empêcher le «massacre» des cerfs du parc Michel-Chartrand.

La Cour d’appel doit se prononcer sur une ordonnance de sauvegarde réclamée par des groupes opposés à la chasse, dont la SPCA de Montréal, Sauvetage Animal Rescue et l’avocate Anne-France Goldwater, en attendant un débat sur le fond à propos du sort des cerfs.

«Si la peine capitale est prononcée pour ces pauvres animaux, des équipes de chasseurs armées de leurs effroyables arbalètes investiront un lieu habituellement paisible, apprécié des familles et des touristes, et sèmeront la mort en plein cœur de votre ville», s’est insurgée Brigitte Bardot en commentant le dossier.

La cause a été prise en délibéré.