Qatar 2022: fierté Nationale

DOHA, Qatar | Le Canada a attendu 36 ans pour faire un retour à la Coupe du monde, mais pour le Pays de Galles, l’attente a été beaucoup plus longue, soit 64 ans.

« C’est difficile de mettre des mots sur nos émotions, j’ai 47 ans et je n’ai jamais vu ça, confie Tim. C’est fantastique, vous n’avez qu’à regarder autour de vous, la moitié du pays de Galles est ici. »

Et c’est vrai, les Gallois étaient présents par centaines, par milliers en fait. C’est énorme pour un petit pays d’un peu plus de trois millions d’habitants que tout le monde associe par défaut à l’Angleterre, située juste à l’est.

« C’est très significatif pour nous, insiste Tim. Nous sortons de l’ombre. Je discutais avec des gens vendredi qui n’avaient jamais entendu parler du Pays de Galles. »

Affirmation nationale

Il suffit de parler un peu avec les Gallois pour se trouver des atomes crochus avec nous les Québécois.

Car voyez-vous, comme ils sont situés sur l’île de la Grande-Bretagne à l’ouest de l’Angleterre, ils sont engloutis par le géant voisin et leur culture en prend pour son rhume.

« Ce tournoi, c’est une occasion pour le Pays de Galles de bâtir la fibre nationale, de croire en nous, d’être fiers de qui nous sommes et de ne plus être sous la domination de l’Angleterre », insiste avec passion Spencer.

« Nous sommes une nation à part entière, nous voulons faire du bruit et démontrer ce que nous pouvons faire. »

Pas de cours

C’est seulement la seconde présence du Pays de Galles à la Coupe du monde. La dernière remonte à 1958. Ce n’est guère mieux à l’Euro où les Gallois n’ont été présents que deux fois, et c’était lors des deux derniers tournois. En 2016, ils ont un peu miraculeusement atteint les demi-finales.

Pas étonnant que cette participation au Mondial soit traitée un peu de la même façon que la Série du siècle a été traitée chez nous en 1972.

« Aujourd’hui dans les écoles, les professeurs arrêtent les cours pour que les enfants puissent regarder le match, ça crée de grandes aspirations pour la génération future du peuple gallois », souligne Colin.

Pour lui, c’est une bonne façon de générer une réflexion chez les jeunes et de les sensibiliser à leur culture qui demeure fragile.

« C’est un bon moyen de leur faire comprendre que c’est important d’être Gallois et de définir notre nation. »

Un peu de Canada

Avant cette Coupe du monde, le Pays de Galles a eu une tribune privilégiée avec la série Welcome to Wrexham.

Il s’agit d’un documentaire en plusieurs épisodes qui s’intéresse au Wrexham A.F.C., un club qui évolue au cinquième échelon du foot anglais même s’il est situé au pays de Galles.

La particularité de ce club est qu’il est codétenu par le producteur américain Rob McElhenney et surtout par l’acteur canadien Ryan Reynolds, qui est intéressé à faire partie d’un groupe d’acquéreurs pour les Sénateurs d’Ottawa.

Et comme Colin vient de Wrexham, il éprouve une fierté particulière à en parler.

« Je sais que beaucoup de gens autour du monde l’ont regardée. Ça leur permet de découvrir qui nous sommes.

« C’est une façon d’éduquer les gens sur notre culture, de leur parler de la langue gaélique et ce que ça signifie pour nous. »

On vous le répète, les Gallois et les Québécois ont beaucoup en commun. D’ailleurs, voyant qu’on était du Canada, Colin nous a abordés en français parce qu’il est sensible à la cause du Québec.