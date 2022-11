Quand la solitude devient un besoin

Je suis une femme de 78 ans qui, comme bien du monde, est restée enfermée chez elle pendant toute la pandémie. Contrairement à beaucoup d’autres cependant, j’ai aimé ça. À un point tel que depuis qu’il nous est permis de revoir nos proches et nos amis, ça me rend morose d’avoir à quitter la solitude bénie de mon appartement pour aller à la rencontre d’une amie, ou encore de laisser quelqu’un venir envahir ma quiétude. Une de mes sœurs prétend que je dois être en dépression et me presse d’aller consulter. Moi je pense au contraire que c’est enfin ma vraie nature de solitaire qui s’exprime. Votre avis serait apprécié.

Heureuse en solo

Si aucune pensée morbide pour cause de solitude ne vient troubler votre vie, ça me porte à croire que vous êtes une solitaire née. Mais méfiez-vous de rompre vos liens avec les personnes aimées, car rien ne vous dit que le besoin d’eux ne puisse se faire sentir un jour.