Traitement des eaux usées à Louiseville: «un dossier de marde», selon le maire

Les installations de traitement des eaux usées de Louiseville ne répondent plus à la demande. Cette situation force la Ville à reporter des projets résidentiels et industriels.

«C'est un dossier de marde (sic)! On a fait deux demandes par le passé et cela toujours été refusé. Il manque toujours un document», a dit le maire Yvon Deshaies.

Pour répondre à demande, Louiseville a besoin d'un troisième bassin de traitement des eaux usées. La construction et la mise à jour des installations sanitaires coûteront plusieurs millions de dollars.

«On donne beaucoup d'argent à Montréal et Québec. Nous aussi on en a besoin pour réaliser nos projets. Pas de bassin, pas de construction et, sans développement, on doit augmenter les taxes municipales», a indiqué le premier magistrat.

Une rencontre entre la Ville et le député provincial, Simon Allaire, a eu lieu en début de semaine.

«Je trouvais ça important pour savoir où était rendue Louiseville dans ses démarches. J'en comprends qu'ils sont en train de faire leurs devoirs", a expliqué M. Deshaies.

Alors que la demande pour les logements et maisons unifamiliales explose dans la municipalité de 7500 habitants, ce sont au moins 125 terrains résidentiels qui sont prêts à être construits. Les promoteurs sont au rendez-vous, mais il est impossible pour la Ville d'agrandir son réseau d'égout.

«Les promoteurs qui veulent construire ne peuvent pas attendre trois ans. Ils vont ailleurs. Ils me disent : “monsieur le maire vous allez ouvrir quand votre bassin? (sic) ”.On ne le sait pas encore», a rappelé le maire Deshaies.

Il s'inquiète aussi pour la seconde phase de développement de son parc industriel régional. Il explique qu'il doit refuser des projets industriels en ce moment.

Le village de St-Célestin a aussi atteint sa pleine capacité de traitement des eaux usées. Son ensemble résidentiel s'en trouve bloqué et espère régler rapidement ce dossier pour profiter de la filière batterie.