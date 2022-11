Un voyage dans l'espace offert dans une agence de Québec

Une agence de voyages de Québec vous offre maintenant de vous envoler vers l’espace.

«On est rendu là! On est toujours à l’affut de nouveautés...», explique Michelle Belleau, la copropriétaire de Voyage Vasco Val-Bélair.

Pour une somme de tout près de 170 000$ canadiens, vous pourriez vivre l'expérience unique proposée par l'entreprise américaine Space Perspective.

La compagnie promet un voyage à bord d’un vaisseau spatial baptisé Neptune. La capsule sera transportée par un immense ballon, mesurant plus de 700 pieds de haut et pouvant contenir un stade de football en entier. C’est lui qui permettra à la navette d’atteindre la stratosphère.

Le lancement s’effectuera à partir d’un bateau au large de la Floride. Après une montée de deux heures, les voyageurs flotteront à 30 kilomètres de la terre pendant la même durée à bord de la capsule vitrée à 360 degrés.

«On va voir la terre, les étoiles, vraiment, même la petite ligne bleue de l’atmosphère, c’est fou», lance l'agente de voyages.

La navette effectuera par la suite une descente de deux heures avant d’amerrir dans l’océan et d’être récupérée par un navire.

Huit passagers peuvent prendre place à bord de la capsule en plus du pilote.

L’agence de Val-Bélair n’a encore vendu aucun forfait, mais l’offre suscite beaucoup d’intérêt.

«On a beaucoup de gens qui nous posent des questions», mentionne Mme Gravel, qui affirme avoir tout de même quelques clients sérieux.

Pour le passionné d'astronomie Philippe Moussette, c’est tout un émerveillement qui attend les voyageurs.

«C’est de voir l’espace, de voir toute l’immensité de la Terre, c’est de voir les aurores boréales aussi», dit-il.

Si l’aventure n’est actuellement pas accessible à tous, l’astronome amateur croit que les offres pour de tels voyages vont se multiplier dans les prochaines années.

«Au niveau prix évidemment, ça va descendre puisque la technologie va s’améliorer et les appareils vont être de plus en plus gros.»

Les 25 premiers voyages prévus en 2024 sont déjà complets. Quelques places sont encore disponibles en 2025, alors que 75 vols sont envisagés.

-Avec les informations de José Laganière