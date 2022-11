LEVERT, Bernard



Au Centre d’hébergement de Labelle, est décédé le 12 novembre 2022 à l’âge de 89 ans, monsieur Bernard Levert. Il était le fils de feu Eddie Levert et de feu Delina Desjardins, époux de feu Lise Groulx.Il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Ronald), François (Patricia) et France (André), ses petits-enfants: Matthieu, Jonathan, Annabelle, Caroline, Maya, Véronique, Alycia et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants: Jack, William, Elix, Leny, Henri et Juliette. Monsieur Levert laisse également ses soeurs Louise (Pierre) et Pierrette, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis. Il fut prédécédé par ses frères Marcel et Michel.Les funérailles auront lieu à la paroisse Sainte-Trinité à Mont-Blanc, le samedi 10 décembre 2022 à 11h. La famille recevra vos condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au printemps 2023, afin de le porter à son dernier repos.La direction des funérailles a été confiée à la:36 RUE ST-BRUNOSAINTE-AGATHE-DES-MONTSet elle offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.