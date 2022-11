BEAUDRY, Roger



À Terrebonne, le 21 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Roger Beaudry, époux de feu Madame Micheline Smith.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain et Hélène (Joël), ses petits- enfants: Sabrina et Gabriel, ses soeurs: Lucille, Monique et Diane, ses beaux-frères: Yvon, Fernand et François, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de nombreux amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de soins Rose-Aimée du Sélection Retraite Terrebonne pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.La famille recevra les condoléances le samedi 3 décembre de 13h à 16h au7020, BOUL. DES MILLES-ILES, LAVALUne cérémonie en son honneur aura lieu sur place dès 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec. https://poumonquebec.ca/