HURTUBISE, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Pierre Hurtubise, survenu à Montréal, le jeudi 17 novembre 2022, à l'âge de 66 ans, fils de feu Marie De Lourdes St-Amour et de feu Gérard Hurtubise.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Pier, ses petits-enfants Lily-Rose et Sam, ses soeurs et frères Michel (Carole), Chantal (Richard), Lucie (Martin), Jean-Denis (Liette), neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le 17 décembre 2022, à 11h, en l'église de St-Hippolyte au 2259 chemin des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc, J8A 3B8.La Coopérative funéraire des Laurentides offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.