PINSONNEAULT, Lucille

(née Lemire)



À Longueuil, le 8 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Lucille Pinsonneault (née Lemire), épouse de feu Germain Pinsonneault.Elle laisse dans le deuil sa fille, Lorraine Allard et son gendre, François Auger ainsi que famille et amis.La famille recevra les condoléances jeudi matin, le 1er décembre dès 11:00 au complexe funéraire :Il y aura ensuite une liturgie funéraire à 12:00 à la chapelle du complexe.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à l'Association Pulmonaire du Québec.La famille tient à remercier chaleureusement tous les membres du personnel du CHSLD Manoir Trinité pour la douceur, l'amour et les soins qu'ils ont su donner à Lucille.