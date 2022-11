VANDEN ABEELE, Michelle



Paisiblement, à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le jeudi 17 novembre 2022, suite aux complications liées à un AVC, est décédée, à l'âge de 84 ans, Mme Michelle Vanden Abeele, épouse de feu Dr Jean- Claude Avon.Elle laisse dans le deuil ses 2 fils Jean-François, Normand (Manon) et feu sa fille Anne-Marie, son frère et ses soeurs Odette (Robert), Bernard (Diane) et Lina, ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces et autres parents et amis.À la demande de la défunte, selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de service funéraire.Si vous voulez faire des dons, le faire à :Coeur et AVChttps://www.coeuretavc.ca/ou à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.https://fondationhscm.org/