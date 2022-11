BERGEVIN, Gilles



Au CHUS Fleurimont, le 2 novembre 2022, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Gilles Bergevin, époux de Mme Diane Thibault, demeurant à Magog.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane, ses enfants: Sonia (Martin Prevost) et Pierre; ses petits-enfants: feu Pierre Alexandre et Marc-André; ses frères et soeurs: feu Roger (feu Jeannine), Madeleine (feu Louis), feu Adrien, Huguette (Guy), feu Denis (Lise), André (Gisèle), feu Gérald (Hélène); ses beaux-frères et belles-soeurs: Annette (André), Madeleine, Pauline, Claire, René (Mariette) ainsi que neveux et nièces autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances le samedi 3 décembre 2022 de 12h à 15h. Les funérailles suivront à 15h au Mémorial du complexe.La famille tient à remercier l'équipe du 10e étage au CHUS Fleurimont ainsi que son médecin de famille Dr Christian Gaouette pour les bons soins prodigués.En guise de sympathie, des dons au Chevaliers de Colomb seraient appréciés de la famille.