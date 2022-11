CHAMPAGNE, Dre Marie



Entourée de sa famille, Marie Champagne s'est éteinte paisiblement, à la suite d'une longue maladie, à sa résidence de Montréal, à l'âge de 67 ans. Elle laisse dans le deuil son époux des 42 dernières années, François Saint-Laurent.Docteure en dentisterie pédiatrique, clinicienne à l'Université de Montréal pendant 28 ans, elle laisse dans nos mémoires des souvenirs à jamais gravés.Fille de Janine Koclas et de Bernard Champagne décédés, elle laisse ses frères Jean Champagne (Monique Corbeil), Yves (Marie Couture), Pierre (Francine Caron) et André (Lorraine Beaudoin). Denis (Julie Corriveau) et Louis l'avaient déjà précédée dans la mort. Elle laisse également sa belle-soeur Francine (Dr Edmond Synnott) et ses enfants : Michel, Dominique, Bernard et Pascale, de même que plusieurs neveux et nièces.La famille remercie pour leurs bons soins et leur compassion Dre Dominique Synnott, Dre Julie Rousseau de l'Hôpital Sacré-Coeur, le personnel du cinquième étage Ouest de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l'équipe des soins palliatifs du CLSC Côte-des-Neiges.La famille recevra vos condoléances au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9www.mountroyalcem.comle samedi 10 décembre de 9 heures à 11 heures, suivi à 11h d'une célébration et d'hommages à Marie.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal seraient appréciés.