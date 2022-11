GOULET, Bertrand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Bertrand Goulet, survenu le 10 novembre 2022, à l'âge de 87 ans.Il était l'époux de madame Yolande Lacroix Goulet, fils d'Eugène Goulet et Rose-Anna Métivier, frère de Normand Goulet et Angèle Cormier, décédés avant lui.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre et Marie-Claude (Samy), ses petits-enfants Éliane et Charles-Antoine, ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 4 décembre 2022, de 10 h 30 à 12 h 30 à la :Une cérémonie sera célébrée à 12 h 30, en la chapelle du complexe.Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le site de la Coopérative funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'unité de cardiologie et soins palliatifs de l'Hôpital.