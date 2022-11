LeBLANC née MARCOTTE

Diane



La famille de Diane Marcotte a le regret d'annoncer son décès survenu le mercredi 23 novembre 2022 à Laval à l'âge de 73 ans, épouse de Michel LeBlanc.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Claudia) et Marie-Michèle (Sylvain), ses petits-enfants Charlotte (Carlos), Sara, Alexis et Maxime, son frère Richard (Pauline), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 2 décembre 2022 de 16h à 21h ainsi que le lendemain matin dès 10h. Les funérailles seront célébrées le samedi 3 décembre 2022, à 11h en l'église St-Claude, située 80 rue Meunier Ouest, Laval.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire la Fondation des Maladies du coeur seraient grandement appréciés par la famille.