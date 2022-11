RINGUETTE, Micheline



À Saint-Jérôme, le 20 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Micheline Ringuette, épouse de M. René-Paul Lacroix.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Richard et Daniel Lacroix, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 3 décembre à 14h en l'église St-Pierre, 520 boulevard Bourassa, Saint-Jérôme, Qc, J7Y1X9 et seront suivies de la mise en niche au cimetière de Saint-Jérôme.