BOURGAULT, Jacqueline

(née Chevalier)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Jacqueline Bourgault (née Chevalier) survenu le 18 novembre dernier, à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Guy Bourgault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Richard), Marcel (Ghislaine), Danielle (Tito), Guylaine et Patrick (Mandy), ses 7 petits-enfants: Martin, Sophie, Nancy, Steve, Caroline, Jean-François, Leila et leur conjoint, ses 11 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 4 décembre 2022 de 14h à 20h à la Salle Aline Dallaire du complexe funéraire