CHAMPAGNE, Renée



Entourée de l'amour des siens, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le lundi 14 novembre 2022, est décédée à l'âge de 74 ans, Mme Renée Champagne, fille de feu Eugène Champagne et feu Dora Ringuette.Elle laisse dans le deuil son époux Michel Lemieux, ses deux filles Karo-Lyne (Marc) et Marie-Andrée (Sébastien), son petit-fils Samuel, ses soeurs Micheline et Suzanne, ses frères Jean-Louis et Maurice (Nicole), ses nièces et neveux et autres parents et amis.Une cérémonie commémorative sera célébrée en toute intimité avec la famille.