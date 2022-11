THOUIN LOTTINVILLE, Monique



Est décédée le 8 novembre 2022, Mme Monique Thouin Lottinville à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil son époux et partenaire de vie Jean Lottinville, ses trois enfants Chantal, Marc (Nancy) et Mélanie (Gilles) ainsi que 9 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants.Une commémoration aura lieu le dimanche 4 décembre 2022, entre 13h00 et 17h00 à la :LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN(stationnement et rampe d'accès disponible)