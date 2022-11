AUTHIER, Louise

C'est à Montréal, à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2022, qu'est décédée paisiblement, bien entourée des siens, Docteure Louise Authier, militante pour la justice sociale, médecin de famille engagée et adorée de ses patient.e.s.Parmi ses nombreuses réalisations, elle a été directrice du programme de résidence en médecine familiale de l'Université de Montréal de 2005 à 2015 et a contribué à mettre en place des unités d'enseignement de la médecine de famille partout à travers la province.Elle laisse dans le deuil son conjoint Guy Lapierre, ses enfants Catherine (François), Marie-Claude (Mathieu), David (Laurence), Gabriel le fils de son conjoint, ses petits-enfants Malika, Pierre, Hector, Madeleine, Margot et Robin des Bois, ainsi que ses soeurs Marie et Hélène, son frère Guy et de nombreux cousin.e.s, nièces et neveux, ami.e.s, patient.e.s, camarades et collègues.La famille accueillera parenté, ami.e.s, collègues, camarades et patient.e.s le samedi 3 décembre de 9h à 15h au complexe funéraire:La cérémonie commémorative, ouverte à tous et toutes, aura lieu au même endroit de 13h à 14h30. Son retour à la Terre-Mère aura lieu ensuite au cimetière Saint-François d'Assise.Si vous le désirez, des dons à l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) seront les bienvenus.Au plaisir de vous accueillir chaleureusement.