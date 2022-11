LAROCHE, Bruno



À Montréal dans le quartier Ahunstic, le 4 novembre 2022, est décédé M. Bruno Laroche, époux de feu Michelle Chartrand, à l'âge de 84 ans. Il était le fils de feu Adrien Laroche et feu Béatrice Garneau. Il était le frère de feu Paul et feu Mariette.Il laisse dans le deuil sa fille Julie (François Fortin), son fils Claude, ses frères Robert, Guy (Noëlla Lizotte), Émile (Claudette Cambell), ses soeurs Claire, Denyse, Carmen (Pierre Laterrière), ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la maison funéraire :le samedi 3 décembre pour recevoir les condoléances à partir de 13h.Une cérémonie religieuse aura lieu au même endroit à 15h30, qui sera suivie d'un buffet servi sur place.Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.