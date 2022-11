DESJARDINS, Thérèse

(née CARDINAL)



À St-Benoît, Mirabel, le 18 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Thérèse Cardinal, épouse de feu monsieur Joseph Desjardins.Précédée de son fils Éric et de sa fille Hélène, elle laisse dans le deuil ses enfants Françoise (Roch), François (Gisèle), Francine (Yves), Arthur (Jocelyne), Monique (Luc), Jean et Claude, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 4 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 5 décembre dès 10h au complexe :SAINT-BENOÎT, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même lundi à 11h en l'église de St-Benoît située au 9155 Rue Dumouchel, Mirabel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre d'accueil St-Benoît.