JOLY, Roger



À Montréal, le 19 novembre 2022, à l'âge de, est décédé Roger Joly, époux de feu Lucienne Gauthier.Précédé de son fils Sylvain et de son arrière-petit-fils Jacob, il laisse dans le deuil, son fils Michel, sa fille Joanne, sa belle-fille Micheline, ses petits-enfants qu'il chérissait Maxime, Julien et Kim, ses arrière-petites-filles Nora et Millie, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille remercie le personnel soignant du CLSC Ahuntsic, de la SSPDGM et de l'hôpital Santa Cabrini pour leur bienveillance et leur réconfort.Un don à Héma-Québec serait apprécié.Les membres de la famille vous accueilleront au complexe funérairele dimanche 4 décembre 2022 de 9h à 11h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h30 au salon du complexe.